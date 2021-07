Koronavirus ONLINE: 124 případů za sobotu v Česku. Nejvíc případů je v Praze a u Plzně

V Česku už se sice očkuje čtyřmi vakcínami proti covidu, stále to ale nejsou všechny, se kterými tuzemská očkovací strategie počítá. Tři ještě chybí, přičemž do ordinací a center nedorazí dříve jak za několik měsíců. Důvody jsou různé, například u vakcíny Novavax je to dané odlišnou technologií než u již schválených vakcín. Je komplikovanější na vývoj, zato se může chlubit špičkovou účinností. Oproti tomu vakcína CureVac narazila na problém, průběžné testy odhalily, že funguje sotva na 47 procent.