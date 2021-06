Koronavirus ONLINE: 12 případů indické mutace na Děčínsku. A změny pro dovolenkáře

Organizátoři doučovacích letních kempů financovaných ministerstvem školství nabízejí na Vysočině příměstské, pobytové i putovní tábor. Třebíčský klub Halahoj vyčlenil jeden z kempů i pro děti samoživitelů. O tábory, které jsou pro děti zdarma, je velký zájem. ČTK to řekli organizátoři kempů. Doučovací kempy přes prázdniny mají pomoci dětem, které se během školního roku musely kvůli koronavirové pandemii učit jen distančně. Je na ně určeno asi 260 milionů korun.

„Jde o to děti socializovat, aby se zase dostaly do partičky a užily si nějaké dobrodružství, součástí je také doučování,“ řekl mluvčí Chaloupek Jan Uher.

Asociace dětské rekreace dřív upozorňovala na to, že organizátoři budou mít na přípravu málo času a budou mít problém sehnat dostatečný počet zájemců. Na Vysočině se to nepotvrdilo. Velký zájem evidují Chaloupky i Halahoj. „Zájem rodičů je obrovský. Úžasné je to v tom, že je to zadarmo, rodiče neplatí nic,“ řekl Uher. Podle Oplatka se podmínky dotace postupně měnily, takže mezi uznatelné náklady jsou i pronájmy prostor. „Měnilo se to sice na poslední chvílí, ale řekl bych, že ku prospěchu věci,“ řekl Oplatek.