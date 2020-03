Speciálně vyčleněný vůz pražské záchranky s řidičem a odborníkem z Nemocnice Na Bulovce vyrazil ve čtvrtek k prvním pacientům, od rána odebral zatím pět vzorků, další tři má před sebou. Vzorek pacientům odborník odebere přímo u nich doma, v laboratoři ho následně otestují na koronavirus.

Při odběru se musí dodržovat striktní pravidla: odborník si před každým odběrem oblékne speciální celotělový oblek, nasadí si ochranné brýle, rukavice a další pomůcky. Pak odebere vzorek, uloží ho, následně vše zase svlékne, vloží do pytle a zapečetí. Pytel pak uloží do zadní části sanitky. „Ta je od přední části oddělená, proto řidič záchranky oblek mít nemusí,“ řekla Blesk Zprávám mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová. Služba podle Poštové funguje od 7 do 19 hodin.

Speciální tým bude se zdravotníky vyjíždět za pacienty také v Brně.