Koronavirus ONLINE: 1126 případů za pondělí v ČR. A lidé 40+ trhají u očkování rekordy

K očkování proti covidu-19 se registrovalo do večera přes 200 000 lidí ve věku 40 až 44 let, kterým byla registrace nově umožněna. Na Twitteru to napsal tým projektu Chytrá karanténa, který registrace k očkování spravuje. Podle něj vytvořila tato věková skupina rekord v počtu registrací za jeden den. Celkově je v tomto věku přes 900 000 lidí, asi sedmina byla očkována už dříve v některé z prioritních skupin. Přestože oficiálně měla být registrace spuštěna o půlnoci, podle informací ČTK bylo možné se přihlásit už zhruba hodinu před ní. Po půlnoci měl systém asi padesátiminutový výpadek. Chytrá karanténa se ráno na Twitteru za výpadek omluvila.

