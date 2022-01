Koronavirus ONLINE: 1088 případů na Nový rok v ČR. Fiala slíbil přiměřená opatření

Podle premiéra Petra Fialy (ODS) by nás neměla covidová krize rozdělovat. „Nejsme cizí lidé, jsme všichni občané ČR. Cítíme k sobě sounáležitost a máme k sobě navzájem i odpovědnost. Je určitě vždycky lepší hledat to, co nás spojuje, než hledat to, co nás rozděluje,“ komentoval.

Česká republika má podle Fialy právo patřit mezi nejvyspělejší státy světa, ale toho lze docílit jen v případě, že dokážeme společným úsilím překonat všechny překážky. „Přeji vám, abyste rok 2022 prožili co nejlépe. Za sebe a svou vládu vám mohu slíbit, že proto uděláme vše, co bude v našich silách,“ uzavřel svá první slova Čechům v roce 2022.