Koronavirus ONLINE: 106 ohnisek v ČR. Nákaza se šíří psychiatrií v Kosmonosech

V krajském domově seniorů Domov U Biřičky v Hradci Králové dnes otestovali na koronavirus 90 lidí, z toho 55 klientů domova. Jde o druhou vlnu testování poté, co bylo 11. srpna u jedné pracovnice domova zjištěno onemocnění covidem-19. Výsledky testů by měly být známy do úterního rána. ČTK to řekla mluvčí hejtmanství Sylvie Adamcová. Domov U Biřičky je největší zařízení svého druhu v Královéhradeckém kraji, má okolo 330 klientů a přes 200 pracovníků.