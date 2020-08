Koronavirus ONLINE: 106 ohnisek nákazy v ČR. Karanténa se zkrátí na 10 dní od 1. září

Ministerstvo práce má hotový návrh na úpravu ošetřovného pro případ, že by se školáci museli kvůli šíření koronavirové nákazy zas učit na dálku. Navrhuje, aby rodiče dětí do 13 let pobírali dávku po celou dobu distanční výuky. Dostávat by měli 60 procent základu výdělku. Dnes to po jednání s odbory řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle ní ve vládě na podobě ošetřovného není shoda. Odbory úpravu ošetřovného podporují.

Ošetřovné se vyplácí zaměstnancům s nemocenským pojištěním na děti do deseti let nejvýš devět dnů. Samoživitelky a samoživitelé ho mohou pobírat až 16 dnů na potomky do 16 let. Za den se pobírá 60 procent denního základu příjmu.