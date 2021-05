Koronavirus ONLINE: 1050 případů za pátek v ČR. První výhody pro očkované a změny u testů v hospodách

Očkování proti covidu-19 se blíží do finále. Od nedělní půlnoci by se měli mít možnost registrovat o očkování lidé ve věkové kategorii 40 až 44 let. Po té, už by měla dostat možnost širší skupina lidí od 16 do 40 let. Blesk Zprávy zjistily, že první dávku vakcíny už má za sebou první dáma Ivana Zemanová. Na termín čeká žena premiéra Monika Babišová. O vakcínu se naopak zatím nepřihlásil předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO). Někteří ministři předběhli ve frontě a někteří se nemohou ještě ani registrovat.