Koronavirus ONLINE: 1047 případů za den v Česku. A Babiš dostane 3. dávku v den voleb

Očkovaní Češi nemají mít výhody, míní vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Uvedl to v superdebatě na ČT. "Samozřejmě, protože to je věc, která společnost štěpí více méně na polovinu. A nikdo z nás v situaci, kdy máme proočkováno nějakých 57 procent populace nechce, abychom proti sobě postavili očkované a neočkované a skončilo to nějakými demonstracemi, hořícími auty," uvedl.

Přiznal, že vláda doufala, že se lidé nechají více očkovat. "Společnost je napjatá jak kšandy a teď do toho dát ještě nějaký prvek, který to napětí zvýší, to nemůže dopadnout dobře. Já si dovedu představit, že pokud se dostaneme na nějakých 80 - 85 procent proočkovanosti, tak pak už ta většina bude taková, že se neobejdeme bez nějakých diferenciací," poznamenal Hamáček.

Na dotaz, proč lidem vláda slibovala, že očkování bude pro ně tečkou za covidem, reagoval slovy: "Protože jsme doufali, že lidé se nechají očkovat a že prostě nebudou podléhat těm nesmyslným argumentům a demagogiím, které tady létají. Celá řada kolegů tvrdí, že očkování je nebezpečné a podrývají důvěru v očkování."