Koronavirus ONLINE: 10 milionů aplikovaných vakcín v ČR. A debaty o třetí dávce kvůli deltě

Několik desítek lidí dnes ráno čekalo v nákupním centru Galerie Šantovka v Olomouci na otevření nového očkovací místa, ve kterém se zájemci mohou nechat očkovat proti novému koronaviru bez předchozí registrace. Očkovací místo s denní kapacitou 400 dávek vakcín zřídila Fakultní nemocnice Olomouc, která si od něj slibuje zlepšení dostupnosti očkování a tím i zájmu veřejnosti o vakcinaci. Očkovací místo bez povinné registrace je určeno pro lidi starší 16 let, otevřeno je denně od 09:00 do 19:00.

Provoz očkovacího místa zajišťuje FN Olomouc, část administrativních pracovníků poskytlo hejtmanství. V Galerii Šantovka se zájemcům aplikují vakcíny společností Pfizer/BioNTech a jednodávková vakcína od společnosti Johnson&Johnson. „Domnívám se, že by to mohlo přivést k očkování občany, kteří jsou třeba nerozhodní a možná by se jim mohlo líbit, že to prostředí není nemocniční. Že je to nákupní centrum, které je jim filozoficky bližší než nemocnice. A také fakt, že se nemusí předem registrovat, objednávat a hlídat si termíny,“ řekl dnes novinářům hejtman Josef Suchánek (Piráti a STAN).