Koronavirus ONLINE: 10 395 případů za čtvrtek. Němci potvrdili Česko jako vysoce rizikové

V Moravskoslezském kraji v tomto týdnu znovu vzrostl počet lidí, kteří zemřeli v souvislosti s koronavirem. Zatímco v minulém týdnu to za sedm dní bylo 53 lidí, aktuálně to je 79 zemřelých za týden, tedy o 26 lidí více. V celém Česku to za týden bylo 338 lidí. Od počátku pandemie tak v regionu v souvislosti s covidem-19 zemřelo 3739 lidí. Vyplývá to z údajů takzvané chytré karantény, které dnes zveřejnil hejtman Ivo Vondrák (ANO), a z dat ministerstva zdravotnictví.