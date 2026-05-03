Srdečné tlapky budují záchytné kotce. Poslouží i ostatním spolkům a útulkům
Nové záchytné kotce s karanténou budují svépomocí dobrovolníci spolku Srdečné tlapky. Vyrůstají u domu ve středočeských Tuřicích, kde spolek sídlí. Jejich součástí bude i přípravna krmiv a sklad.
Spolek, který funguje na bázi dočasných péčí, což znamená, že psy mají dočasní opatrovatelé u sebe doma, kotce nutně potřebuje. „V tuto chvíli jsme přeplnění. Už nemáme kam pejsky umisťovat. A protože děláme i odchyty, potřebujeme kotce na to, abychom měli odchycená zvířata kam umístit do doby, než se jim najde dočasná péče nebo místo v jiném spolku,“ vysvětlil zástupce Srdečných tlapek Petr Maleček.
Dodal, že karanténa bude vybavena dlažbou a obkladem pro snadnou údržbu a dezinfekci, topením i ventilací. Skladovací prostor bude vydlážděn, vymalován. Bude zabezpečen proti vlhkosti a plísni a vybaven vhodným skladovacím zařízením.
Doplatí ze svého
Na rekonstrukci stávajících prostor, do které se pustili svépomocí, vypsal spolek sbírku na Donio. „Momentálně tam máme kolem 280 000 korun. Do cílové částky, která je 350 000, nám tedy ještě chybí necelých 70 000 korun,“ řekl Petr s tím, že už teď je ale jasné, že s ohledem na zvyšující se ceny materiálu se do této částky nevejdou. „Zbytek proto zasponzorujeme z vlastních peněz,“ dodal.
Zájemci, kteří by chtěli spolku pomoci, najdou sbírku zde: https://donio.cz/rekonstrukci-karantenniho-boxu-pro-zachranene-psy
Pomáhají i Blesk tlapky
Spolku, který má v současné době v péči 7 pejsků určených k adopci a dalších 8 v doživotní péči, pomohly i Blesk tlapky. Fence Rózince pocházející z množírny proplatily ze své sbírky na Donio náročnou operaci kyčlí ve výši 50 000 korun. Kromě toho letos spolek podpoří i na letošním Festivalu Blesk tlapek. Uspořádají pro něj speciální sbírku na Donio a věnují mu i výtěžek z festivalové tomboly.
