Srdečné tlapky budují záchytné kotce. Poslouží i ostatním spolkům a útulkům

Zakladatelka spolku Srdečné tlapky Kateřina Ondičová před budovou, kterou dobrovolníci svépomocí rekonstruují
Záchytné kotce s karanténou vyrostou v Tuřicích, kde spolek sídlí
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
3. května 2026
05:00

Nové záchytné kotce s karanténou budují svépomocí dobrovolníci spolku Srdečné tlapky. Vyrůstají u domu ve středočeských Tuřicích, kde spolek sídlí. Jejich součástí bude i přípravna krmiv a sklad.

Spolek, který funguje na bázi dočasných péčí, což znamená, že psy mají dočasní opatrovatelé u sebe doma, kotce nutně potřebuje. „V tuto chvíli jsme přeplnění. Už nemáme kam pejsky umisťovat. A protože děláme i odchyty, potřebujeme kotce na to, abychom měli odchycená zvířata kam umístit do doby, než se jim najde dočasná péče nebo místo v jiném spolku,“ vysvětlil zástupce Srdečných tlapek Petr Maleček.

Zakladatelka spolku Srdečné tlapky Kateřina Ondičová před budovou, kterou dobrovolníci svépomocí rekonstruují Zakladatelka spolku Srdečné tlapky Kateřina Ondičová před budovou, kterou dobrovolníci svépomocí rekonstruují | Jana Ulrichová
Dodal, že karanténa bude vybavena dlažbou a obkladem pro snadnou údržbu a dezinfekci, topením i ventilací. Skladovací prostor bude vydlážděn, vymalován. Bude zabezpečen proti vlhkosti a plísni a vybaven vhodným skladovacím zařízením.

Stávající objekt se postupně přemění v kotce, přípravnu krmiv a sklad Stávající objekt se postupně přemění v kotce, přípravnu krmiv a sklad | Jana Ulrichová

Doplatí ze svého

Na rekonstrukci stávajících prostor, do které se pustili svépomocí, vypsal spolek sbírku na Donio. „Momentálně tam máme kolem 280 000 korun. Do cílové částky, která je 350 000, nám tedy ještě chybí necelých 70 000 korun,“ řekl Petr s tím, že už teď je ale jasné, že s ohledem na zvyšující se ceny materiálu se do této částky nevejdou. „Zbytek proto zasponzorujeme z vlastních peněz,“ dodal.

Zájemci, kteří by chtěli spolku pomoci, najdou sbírku zde: https://donio.cz/rekonstrukci-karantenniho-boxu-pro-zachranene-psy

Zástupci spolku Srdečné tlapky Kateřina Ondičová a Petr Maleček. Zástupci spolku Srdečné tlapky Kateřina Ondičová a Petr Maleček. | Jana Ulrichová

Pomáhají i Blesk tlapky

Spolku, který má v současné době v péči 7 pejsků určených k adopci a dalších 8 v doživotní péči, pomohly i Blesk tlapky. Fence Rózince pocházející z množírny proplatily ze své sbírky na Donio náročnou operaci kyčlí ve výši 50 000 korun. Kromě toho letos spolek podpoří i na letošním Festivalu Blesk tlapek. Uspořádají pro něj speciální sbírku na Donio a věnují mu i výtěžek z festivalové tomboly.

