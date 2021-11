Jednou z těch, které v útulku vyhlíží nový domov, je Líza (1,5), mladá černobílá kočička, která byla nalezena hluboko v lese na hranicích mezi Německem a Českem. „Nevíme, jak se tam dostala. Naštěstí ji tam našli lidé, kteří ji přivezli k nám,“ řekla provozovatelka útulku Gabriela Jägerová. Dodala, že Líza je úžasná, milá kočička, která nemá žádné trauma z minulosti, takže novým majitelům bude skvělým společníkem.

Líza | Jana Ulrichová

Zachráněná Nelinka

Na svou rodinu čeká i mourovaté kotě Nelinka (3 měsíce), které se objevilo v areálu jedné z firem na Tachovsku.

„Tamní pracovníci ji chtěli z haly vykopat ven. Zasáhl ale jeden z pracovníků, který si vzal kočičku k sobě a pak nám ji předal,“ popsala vedoucí útulku. Dodala, že Nelinka je čilá kočička plná radosti, která má ráda ostatní kočky. „Hodila by se k někomu, kdo ví, jak aktivní kočku zabavit. Hodně se mazlí, takže by byla vhodná i do rodiny s dětmi,“ popsala Gabriela.

Nela | Jana Ulrichová

Odchycený Akim

K adopci jsou nyní v útulku i dva kocouři, černý Akim a černobílý Tarzan (oba 5). „Akima zná celý Tachov, dlouho jsme ho odchytávali. Působil velmi zanedbaným dojmem, chybělo mu kus ocasu, bylo cítit na dálku, jak zapáchá, a bylo jasné, že má zdravotní problémy,“ řekla Gabriela. Dodala, že její spolupracovnici dočaskářce Aleně se ho nakonec podařilo odchytit a vyléčit. „Teď je z něj statný, zdravý, kastrovaný kocour, který je klidné povahy, rád se mazlí a má rád kočičí holky,“ uvedla.

Akim | Jana Ulrichová

Zubožený Tarzan

Do nového domova už může odejít i Tarzan, který se do útulku dostal v otřesném stavu. Když se jej tamní pracovníci ujali, byl vyhublý na kost a měl otevřenou ránu na hlavě. „Dva měsíce byl v intenzívní veterinární péči. Naše dočaskářka, která se o něj starala, mu věnovala každou volnou chvilku. Jsme rádi, že jsme mu zachránili život a dali šanci na nový,“řekla vedoucí útulku.

Už může odejít

Tarzan musel ještě navíc podstoupit operaci kýly, kterou měl vrostlou do sleziny. Teď už je ale v pořádku. Je to úžasný, vděčný, mazlivý, sebevědomý a statný kocour,který by se hodil do domácnosti, kde by si mohl užívat rodinného prostředí.

Tarzan s vedoucí útulku Gabrielou Jägerovou | Jana Ulrichová

Volejte, pište

Zájemci, kteří by se některé z nabízených koček nebo kocourků chtěli ujmout, mohou volat na číslo 724 583 768 nebo mohou psát na e-mail Gabrielka333@seznam.cz.