Velká akce pro milovníky psů, Psí den s Prahou 13, se už popáté uskuteční první zářijovou sobotu, tedy 4. 9. v Centrálním parku Lužiny v Praze. Loni její konání překazila pandemie, letos už organizátory nic nezastavilo. Program je nabitý, pejskaři se mají na co těšit.

Už tradičně je připraveno několik soutěží včetně psích dostihů nebo skoku do výšky. „Rekordy z minulých ročníků je třeba překonávat,“ řekla organizátorka akce Karolína Hájková. „I když svého pejska do soutěže nepřihlásíte, může si zkusit závodit jen pro zábavu,“ dodala.

Oblíbenou částí programu jsou soutěže, například v psím skoku do výšky | Karolína Hájková

Sraz ras

Součástí akce bude letos i Sraz ras. „Je to soutěž o nejvíce stejných pejsků. Vezměte tedy své mopsíky, jezevčíky, bulteriéry i dobrmany a také všechny ostatní rasy. Potkáte se s majiteli stejných plemen a můžete si vyměnit pár dobrých rad,“ řekla organizátorka s tím, že pro účastníky chystají i atraktivní odměny.

Na Psím dnu bývá i veselo | Karolína Hájková

Přednášky a ukázky

Stejně jako v uplynulých ročnících nebudou ani letos chybět přednášky, například o tom, jak poskytnout psovi první pomoc, co by nemělo chybět v psí lékárničce, nebo jak předejít ztrátě psa. Pro příznivce stafordšírských bulteriérů a amerických pitbulteriérů jsou připraveny přednášky a ukázky bull sportů Daniela Žďárského z Lucky Bull teamu. Chybět nebude ani psí herna.

Pomohou známé tváře?

Organizátoři pokaždé myslí i na psy, kteří své majitele teprve hledají. „Na Psím dni s Prahou 13 si bude možné opuštěné pejsky vybrat a po dohodě s útulkem je i následně adoptovat,“ řekla Karolína Hájková. Dodala, že psy k adopci budou představovat na pódiu známé tváře, letos například Petra Černocká, Václav Kopta s manželkou Simonou Vrbickou, Olga Menzelová či Matěj Ruppert.

Účast přislíbil i Václav Kopta se svým čtyřnohým parťákem | Karolína Hájková

Charitativní tombola

Útulky budou mít na psím dni i svá sběrná místa, kam bude možné přinést cokoliv, co by se pejskům bez majitele mohlo hodit. „Útulky na oplátku nabídnou své zboží, jehož koupí podpoříte jejich provoz. Zároveň se tak dostanete do slosování charitativní tomboly, ve které na vás čekají hodnotné ceny,“ řekla Karolína Hájková.

Nejoblíbenější disciplínou je psí dostih | Karolína Hájková

Vstup zdarma

Celý program organizátoři odtajnit nechtěli. Jisté je, že chybět nebudou ani stánky s občerstvením a pomůckami pro psy. Vstupné i zápisné do soutěží je zdarma.