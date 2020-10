Věra Obermajerová se pyšnila tím, že má špičkový chov českých teriérů a šarpejů. Byla dokonce poradkyní chovu. Když se ale v roce 2017 zhroutila a po pokusu o sebevraždu skončila v nemocnici a následně v léčebně, ukázalo se, že se jí chov vymkl z rukou.

Šarpejové byli vyhublí na kost a vážně nemocní | Blesk:Šarpej v nouzi z. s.

Trpěli dlouho

Zvířata strádala, napadala se mezi sebou a umírala hlady. Obermajerová ale odmítá, že by to bylo její vinou. Tvrdí, že zvířata se do zuboženého stavu dostala během týdne, v době, kdy byla hospitalizována. „I když jsem prosila, aby se o ně někdo postaral, nestalo se tak. Zvířata to zaplatila životem,“ řekla. To ale soudní znalec vyloučil. Podle něj psi ve většině případů trpěli delší dobu, minimálně měsíc i více.

Takhle odebraní psi vypadali, někteří nepřežili. | Blesk:Šarpej v nouzi z. s.

Psi jí nevrátí

Odvolací soud jí proto za týrání vyměřil podmíněný dvouletý trest se zkušební dobou na tři roky. Osmnáct psů, šest teriérů a dvanáct šarpejů, o které Obermajerová bojovala, se k ní už nevrátí, propadlo státu. Chovat nová zvířata ale může dál. S rozsudek přesto spokojená nebyla. „Samozřejmě jsem nevinná. Blbost vládne světem,“ prohlásila po jeho vynesení.

Věra Obermajerová u odvolacího soudu popřela, že by své psy týrala hlady | Kateřina Lang

Do nových rodin

Spokojená nebyla ani Kristýna Wurstová, zástupkyně spolku Šarpej v nouzi, který má psy odebrané z Luštěnic ve své péči. Zklamalo ji zejména neuložení zákazu chovu. „Na jednu stranu jsem ráda, že psi konečně propadli státu. Budou se tak moct oficiálně dostat do nových rodin, kde už samozřejmě všichni jsou, zatím ale jen v dočasné péči. Bohužel, několik psů se toho ani nedožilo,“ uvedla.

Neproplatí náklady

Zástupkyni spolku zklamalo i to, že soud nepřiznal náhradu škody obci, která za psy zaplatila prvotní náklady 180 000 korun. „To, kolik péče o tyto psy včetně operací spolek stála, se ani nevyčíslit nedá. Řada dočaskářů, kteří se teď stanou jejich majiteli, ani žádné náklady neúčtovala a péči o ně platila ze svého,“ řekla.

Odebraní psi teď žijí v dočasné péči v rodinách, které si je teď už konečně budou moci nechat nastálo | Šarpej v nouzi z. s.

Nezájem soudu

Kristýna Wurtová byla rozčarovaná i z nezájmu soudu o spolek, na který se během celého soudního jednání nikdo neobrátil, nikdo se nezeptal na stav psů, na to, jak vypadali po převzetí a jak se mají dnes, v jaké jsou kondici a jaké mají trvalé následky.

Kristýna Wurstová ze spolku Šarpej v nouzi byla z rozsudku zklamaná | Kateřina Lang

Může týrat dál

O psy se nezajímala ale ani Věra Obermajerová, a to přesto, že u soudů opakovaně naříkala, jak jí chybí a že byly jako její děti. „Ani jednou spolek nekontaktovala, ani jednou se na psy nezeptala,“ řekla Kristýna Wurstová. „Navíc tím, že jí nebyl uložen zákaz chovu, může ve své činnosti pokračovat a dál zvířata týrat,“ dodala zklamaně.