Od března, kdy jej reportérky coby odrostlé štěně předaly do nové rodiny, kterou mu samy vybraly, Argo pořádně narostl. Váží kolem 40 kilogramů a v kohoutku měří 65 centimetrů. „Myslím, že se má u nás skvěle. Je to úžasný lotr, jsme s ním strašně rádi a jsme z něj nadšení. Užívá si to jako my, alespoň doufám,“ řekl Michal Tomeš.

Argo, nyní Arnošt, je u manželů Tomešových šťastný | Jana Ulrichová

Obohacují se navzájem

Obohacují si přitom život navzájem. Tomešovi se díky Arnoštovi učí i novým věcem, protože je první pes, kterého mají od štěněte. Všichni jejich předchozí čtyřnozí parťáci byli nalezenci, kteří k nim přišli už jako dospělí. S Arnoštem byli letos v létě i na dovolené na chalupě, kde si společně užívali dlouhé procházky a koupání v řece.

Dostane parťáka?

Arnošt je velmi přátelský, chce si hrát se stařičkým jezevčíkem Rudolfem i kočkou Matyldou. „Nechce pochopit, že oni o to nestojí. To je problém, možná by se k němu hodil ještě nějaký mladší pes,“ nadhodil Michal Tomeš.

Z Arga, nyní Arnošta, vyrostl pořádný obřík | Jana Ulrichová

Bolavá tlapka

Bohužel, zdravotní problémy, s nimiž se psi z množíren obvykle potýkají, se nevyhnuly ani Arnoštovi. Už v době, kdy jej reportérky od množitelky koupily, měl zánět v těle, kvůli kterému mu byla okamžitě nasazena antibiotika. Teď se potíže objevily znovu, Arnošt začal pokulhávat na jednu přední tlapku. „Podle veterináře to vypadá opět na nějaký zánět. Čeká ho teď další kontrola. Věříme ale, že to nebude nic vážného a bude zase v pořádku,“ shodli se manželé. Přesto jsou podle svých slov velmi šťastní, že Arnošta mají. „V žádném případě toho nelitujeme. Říkáme si, že to byl osud,“ řekl Michal Tomeš.

Nebohý Speedy se oběsil na řetězu, majitelka už má nového psa. Změňte zákony, apelují sousedi

Mazlíčka prodala

Blesk tlapky odkoupily Arga, nyní Arnošta od množitelky ze Světnova. Dokázaly tím, že přeprodává psy, kteří nejsou z jejího chovu, na což nemá oprávnění, a porušuje tím živnostenský zákon. Už dříve ji přitom úřady opakovaně postihovaly i za porušení veterinárního zákona a zákona na ochranu zvířat proti týrání. Množitelka původně tvrdila, že Argo je její mazlíček a není na prodej, krátce nato jej ale prodala figurantce na parkovišti u supermarketu za 2000 korun.

Z Arga, nyní Arnošta, vyrostl obřík, v kohoutku měří 60 centimetrů. Na parmské šunce na kosti, kterou mu reportérky přivezly, si pochutnal | Jana Ulrichová

Porušila čtyři zákony

Na kšefty Petry Novákové (35) poukazují Blesk tlapky dlouhodobě. Množitelka porušila zákon na ochranu zvířat proti týrání, o veterinární péči a zákon na ochranu spotřebitele, protože křížence vydávala za čistokrevná plemena, což potvrdila krajská veterinární správa. Díky Argovi ji reportérky navíc usvědčily i z porušení živnostenského zákona. V současné době jí úředníci zatím nepravomocně nařídili snížit počet chovaných psů, množitelka se ale proti tomu odvolala. Veterináři jí navíc za klamání spotřebitele vyměřili pokutu 45 000 korun.