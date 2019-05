Psi bez jídla, všude výkaly a nepořádek: Kamila promluvila o chovu množitelky z Psár

Paní Kamila pracovala v zahraničí, před půl rokem po návratu do Česka jí Pavlína Dvořáková, se kterou se znala ze školy, nabídla bydlení u sebe. „Nabídla mi pokoj za 2000 korun týdně s tím, že jí pomůžu s malým synem a také s hlídáním zvířat. Protože mám zvířata ráda, souhlasila jsem,“ popsala paní Kamila. V té době měla Pavlína Dvořáková sedm čivav, z nichž jedna měla čerstvý vrh pěti štěňat. „Rozhodně to nebyl papírový chov, štěňata byla ze spojení matky se synem. Matka byla dvouletá a měla za sebou už druhý vrh. Měla tam i roční štěně, které vážila jen kilo. Marně se ho pokoušela prodat za 8000 korun,“ popsala Kamila N.

Maruška je jen o něco málo větší, než mobilní telefon | Jana Ulrichová

Tři dny bez krmení

Množitelka podle ní dávala čivavám nulovou péči. „Vypadaly nezdravě, byly ustrašené, protože na ně neustále křičela, všude po baráku byly výkaly a nepořádek. Pobíhaly jen po dvorku, nikdy je nevzala na procházku,“ řekla. „Byla jsem svědkem toho, že když došly peníze na granule, psi nejedli tři dny. Tehdy krmila jen to kilové štěně, které bylo nemocné, mělo jaterní dietu, takže dostávalo vařená játra,“ vylíčila.

Kamila N. popsala, jak "chov" množitelky v Psárech vypadá. Svou tvář ale ukázat nechtěla | Kateřina Lang

Viděli, nechtěli

Dodala, že sama byla svědkem také toho, jak se Pavlína Dvořáková pokoušela jednoho ze svých psů prodat. „Šlo o čivavu kříženou s jezevčíkem, jmenovala se Klavír. Nabízela ji zájemcům v Horních Počernicích za 5000 korun. Byli to starší lidé, když psa viděli, rozmysleli si to a nechtěli ho. Jako jediný z jejích psů měl sice očkovací průkaz, neměl v něm ale všechna očkování,“ uvedla.

Je to množírna

V době, kdy paní Kamila v Psárech bydlela, měla Pavlína Dvořáková také šest až sedm koček, které také prodávala. „Měla dvě kříženky britské kočky, z nichž jedna byla postižená, a pak obyčejné domácí kočky,“ popsala. Dodala, že podle ní jde o typickou množírnu. „Zvířata, která navíc nejsou v pořádku, nemá jako domácí mazlíčky, nevěnuje jim čas, nevychovává je. Drží je a množí jen proto, aby na nich vydělala. Prodává je bez smlouvy, tomu, kdo se zrovna naskytne, žádné daně neodvádí,“ řekla.

Čivavy jsou teď v dočasné péči spolku Zachraňujeme pejsky z nevhodných podmínek | Jana Ulrichová

O zvířata už přišla

Pavlína Dvořáková už jednou o svá zvířata přišla. Bylo to před dvěma lety, v době, kdy odjela za svým přítelem do ciziny a psy a kočky nechala u domu bez jídla a pití. Sousedé tehdy poté, co se jeden z jejích psů málem utopil v betonové nádrži na dvoře, zalarmovali záchranáře ze spolku Pro psí voči, kterým pak matka Pavlíny Dvořákové všechna zvířata dobrovolně darovala. Nechala si jen jednu fenu, která údajně patřila právě jí.

Před dvěma lety putovala zvířata Pavlíny Dvořákové do péče spolku Pro psí voči Před dvěma lety putovala zvířata Pavlíny Dvořákové do péče spolku Pro psí voči | Pro psí voči

Podnět pro veterináře

Blesk tlapky se rozhodly činnost Pavlíny Dvořákové zmapovat. S pomocí figurantů ze spolku Zachraňujeme pejsky z nevhodných podmínek od ní koupily dvě fenky čivavy. Šlo o roční matku s 3měsíční dcerou, takže na matce chovatelka množila už v jejích sedmi měsících. Obě fenky byly neduživé, mladší z nich navíc slepá, což množitelka zatajila. Prodala je bez očkovacích průkazů, nevystavila potvrzení o platbě. Obchod reportérky zdokumentovaly a vše předaly k prošetření krajské veterinární správě.

Hledáme další oběti

Blesk tlapky případ množitelky čivav Pavlíny Dvořákové dál sledují. Hledají také další její oběti. Pokud jste jí také neletěli a máte od ní nemocného pejska, ozvěte se na e-mail tlapky@cncenter.cz.