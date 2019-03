Šarpejové živořili ve výkalech, část zemřela hlady. „Chovatelka“ vyfasovala podmínku

Záchranáři ze spolku Šarpej v nouzi, kteří se přeživších zvířat ujali, našli v jejím domě na tři desítky zubožených šarpejů a českých teriérů, kteří živořili bez jídla a vody ve vlastních výkalech. Šest šarpejů včetně štěňat nepřežilo. Uhynuli hlady.

Věra Obermajerová tvrdí, že psy byli jediná její rodina. Po převozu do nemocnice prý spoléhala na to, že se o ně postará policie | Jana Ulrichová

Psi jako děti

Věra Obermajerová se brání, že chov měla celá léta v pořádku. „Psi byli jako moje děti, je to moje jediná rodina,“ řekla Blesk tlapkám. Situace se jí prý vymkla z rukou ve chvíli, kdy na vše zůstala sama. Chtěla to vyřešit sebevraždou. Když spolykala prášky, zavolala na policii, která jí zajistila odvoz do nemocnice. Podle jejích slov ji policisté slíbili, že se o smečku psů postarají. To se ale nestalo. Na bezprizorní zvířata se přišlo až po týdnu, kdy Věra Obermajerová zavolala na policii a řekla, že psi zůstali nezaopatření. Pro část z nich už bylo ale pozdě.

Tyran Ronnyho Hován jde do basy. Změní se teď rozsudky za týrání zvířat?

Podvyživení a nemocní

Podle soudu ale policisté nepochybili. Věra Obermajerová se měla sama o zabezpečení svých zvířat postarat hned po své hospitalizaci, nikoli po týdnu. Navíc podle odborníků z krajské veterinární správy se psi do žalostného zdravotního stavu nemohli dostat během jediného týdne, bez jídla a vody byli podle nich mnohem déle. Byli navíc i nemocní a měli různá zranění i staršího data.

Podmínka a zákaz chovu

Soud proto Věru Obermajerovou uznal vinnou za týrání zvířat. Potrestal ji 2letým vězením s podmíněným odkladem na 3 roky a na 7 let jí zakázal chovat domácí zvířata. Její psi navíc propadli státu. Ona o ně ale bude podle svých slov dál bojovat. Rozsudek ještě není pravomocný.