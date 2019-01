Čtenáři Blesku pomohli. Na léčbu zraněného Matýska poslali seniorce 16 tisíc

Matýsek byl omráčený, po pádu si navíc rozdrtil klouby na předních nožičkách. Strakonický veterinář Václav Vačkář jej operoval, během 4,5 hodinového zákroku dostal Matýsek implantáty. Kvůli komplikacím pak musel podstoupit ještě jednu operaci. Na klinice nakonec zůstal tři měsíce, a to kvůli následné rehabilitaci.

Peníze od čtenářů předala paní Bugnerová veterináři | archiv rodiny

Peníze už předala

Léčba Matýska se vyšplhala ke 40 000 korun, což je částka, kterou důchodkyně neměla. Když Blesk tlapky její příběh zveřejnily, čtenáři Blesk.cz i tištěného Blesku začali seniorce na Matýskovu léčbu posílat peníze. Celkem se jí sešlo krásných 16 tisíc korun, které veterináři v těchto dnech předala. „Díky vám jsme v tom nezůstali sami. Jsme vděčni Blesk tlapkám za poukázání na bezohlednost lidí ke zvířatům a také všem, kteří nám na léčbu přispěli. Nesmírně si toho vážíme,“ řekla s dojetím snacha Věry Bugnerové.

Seniorka se i přes vstřícné gesto kliniky rozhodla, že nezůstane lékařům nic dlužna za záchranu svého psího přítele. Přestože po ni veterina nebude zbylou částku nijak vymáhat, paní Bugnerová chce splácet. Pokud by se našel ještě nějaký dárce, který by jí chtěl splácení usnadnit, případné dary může posílat na: 1617987153/0800

Jezevčíku Matýskovi někdo rozdrtil nohy a přehodil ho přes plot. V podezření jsou popeláři

Na kliniku jen dojíždí

Matýsek se už má k světu. Na Vánoce ho majitelka dostala z kliniky domů s tím, že po Novém roce se tam bude muset ještě vrátit kvůli rehabilitaci. Nakonec to ale nebylo nutné. Matýsek se natolik zlepšil, že už může zůstat doma napořád a na rehabilitace jen dojíždět. „Jsem šťastná, že jsme zase spolu. Je už v pořádku, už prohání kočky,“ řekla seniorka.

Teď už je Matýskovi i jeho paničce hej | Jana Ulrichová

Viníka nenašli

Jediné, co se zatím nepodařilo, je pohnat k odpovědnosti viníky. Popeláři totiž popírají, že by Matýska srazili. „Případ jsme začali vyšetřovat pro podezření z poškození cizí věci a týrání zvířete. Policisté opakovaně vyslechli řadu svědků, ohledali i místo,“ uvedla policejní mluvčí Jaromíra Nováková. Nakonec ale případ odložili, protože nezískali důkazy, na základě kterých by mohli začít stíhat konkrétní osobu. Paní Bugnerová se s tím ale nechce smířit. Proti odložení případu proto podala stížnost, o které teď bude rozhodovat státní zastupitelství.