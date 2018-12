Zvíře jako vánoční dárek. Experti radí, co s ním, když se znelíbí

Opakuje se to každý rok, dítě zatouží po živém dárku k Vánocům. Když rodiče podlehnou, aniž by předem zvážili své možnosti, je malér na světě. Živé dárky pak často plní útulky nebo dokonce končí vyhozené na ulici.

Koupit zvířátko dětem, když rodiče už předem ví, že oni sami na něj nebudou mít čas, je špatné rozhodnutí. Obvykle totiž živý dárek přestane děti po čase bavit a starat se o něj pak musí dospělí. Pokud děti najdou pod stromkem rybičku nebo křečka, není péče o ně příliš náročná. Pes nebo kočka už ale vyžadují pozornost, kvalitní krmení, veterinární péči, u psa navíc zabere spoustu času venčení a další aktivity. Je třeba si také uvědomit, že pořízení zvířete je dlouhodobý závazek, že pes i kočka se mohou dožít až 15 let.

Není to plyšák

Pokud už se pro nákup zvířete rodiče přece jen rozhodnou, musí si být také jisti, že se jejich dítě umí k zvířátku správně chovat. Musí vědět, že zvíře není plyšová hračka, ale živý tvor, který se umí radovat i smutnit, ale především cítí bolest. „Je to vždycky jen o lidech a jejich zodpovědnosti. Zvíře je třeba vychovat a socializovat, pak s ním není žádný problém,“ řekla Šárka Kolaříková z útulku Čápka v Kroměříži.

Lze vrátit živé zvíře?

Ve chvíli, kdy si po Vánocích rodina uvědomí, že je zvíře nad jejich síly, může je v některých případech vrátit chovateli. U psů s průkazem původu bývá v kupní smlouvě uvedeno, že pokud by se nový majitel chtěl zvířete zbavit nebo jej dál prodat, má chovatel předkupní právo. Podobně je to i se zvířaty z útulků. Pokud nelze vrátit zvíře zpět, je pak podle Elišky Coufalové z Nadace na ochranu zvířat nejlepší pokusit se mu nalézt nový domov mezi známými. „Je také možnost domluvit se s útulkem, zda by vám nepomohli s inzercí vašeho zvířete. Tam se pak o zvíře budete starat do doby, než se pro něj najde vhodný majitel,“ říká Coufalová.

Zkuste útulek

Seznam útulků lze nalézt na webu Státní veterinární správy, je dobré si k nim pak zjistit reference. „Pokud má útulek dobré reference při vydávání psů, bude dobrý i na přijmutí psa. Vždy buďte připraveni zaplatit poplatek. Je to logické, než se najde nový domov, musí se o zvíře někdo starat, a to stojí peníze,“ dodala Coufalová.