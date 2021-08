„Je třeba vypláchnout špínu.“ Po Babišovi v Teplicích šel muž s hadicí, zasáhla ochranka

Ochranka Andreje Babiše (ANO) se během úterní premiérovy autogramiády v Teplicích musela potýkat s hned několika odpůrci šéfa ANO. Jeden se chystal s hasičskou hadicí „vyplachovat špínu“, další si chtěli nechat podepsat knihu s nápisy „StB“. Babiš po akci tvrdil, že si žádných demonstrantů nevšiml. V Ústeckém kraji se zastaví ještě několikrát v rámci kampaně k říjnovým volbám, ve které pokračuje i dnes. Do Ústí nad Labem by měl dorazit ve středu v půl třetí, plánuje navštívit i dětský tábor.

Babiš se v úterý zastavil v několika severočeských městech, kde svým příznivcům podepisoval výtisky nové knihy „Sdílejte, než to zakážou“. Ve většině případů se setkal s pozitivními reakcemi příznivců, na náměstí Svobody v Teplicích ho ale zastihlo více než čtyřicet demonstrantů. Zmínil to web iDnes.cz.

Babišovi odpůrci dorazili s šablonami křížů, podobně jako o víkendu v Průhonicích, ale nově i hvězd. Nejprve během autogramiády tiše sbírali výtisky knihy, jakmile se jim jich podařilo získat dost, začali přebaly pomocí šablon zdobit. Obálky se po pár vteřinách pyšnily rudými hvězdami, nápisy StB a kříži, které měly podle slov jednoho z demonstrantů představovat oběti koronaviru, jež má Babiš podle svých kritiků na svědomí. Zkratku komunistické policie přidali kvůli obviněním, podle kterých byl Babiš před rokem 1989 jedním z jejích členů (tehdy vystupující pod jménem Bureš). Babiš se o tuto část své minulosti soudí...

Dav pobavil jeden z protestujících, který v historické hasičské helmě strčil jeden konec hadice do kašny a druhý namířil na Babiše se slovy: „V naší krásné zemi je spousta špíny a tu je třeba vypláchnout. Je tu spousta lží a těch je třeba se zbavit.“ Předtím, než se ale muž stihl k premiérovi dostat blíž, ho zadržela ochranka. Doklady mu kontrolovala policie.

Smích a pobouření za hasičský výstup

Přítomní se výstupu „hasiče“ smáli, některé lidi ve frontě ale pobouřil. Babišovi příznivci se začali premiéra zastávat a demonstrantům vynadali. Neocenili ani, když se později jeden z protestujících vydal pro podpis s pokreslenou knihou. Premiér se nad obálkou ani nepozastavil, výtisk odsunul a s klidem se podepisoval dál svým fanouškům. Muže ihned potom od podpisového stolku odtáhla ochranka.

Jakmile se náměstí večer vyprázdnilo a Babiš mohl odložit pero, nejevil se nijak zaskočeně. Podle svých slov ani nevěděl, že se nějaké demonstrace odehrály. „Protesty? Nevím, musím se zeptat ochranky, co se tam vlastně dělo,“ okomentoval události premiér. Na jeho stranu se postavil náměstek teplického primátora a člen hnutí ANO Jiří Štábl: „Nevím, co se pánové diví? Že je ochranka nepustí, když se hrnou k premiérovi a mohou ho ohrozit?“

Štábl později přemýšlel, zda se protestující staví proti celému hnutí nebo jen proti Babišovi. „Mě by jen zajímalo, co vlastně chtějí? Před třemi lety, po komunálních volbách, někteří z těch protestujících velmi stáli o to, aby mohli udělat s ANO v Teplicích koalici. Nevím ale, zda je jejich protest zaměřen proti ANO nebo osobně proti panu Babišovi,“ okomentoval to pro iDnes.cz. Narážel na přítomnost členů opozičního politického uskupení Volby pro Teplice na úterních demonstracích.

S odpůrci se Babiš setkal také v sobotu v Průhonicích, kam se vydal v rámci své kampaně, podepisoval knihy a rozdával zmrzliny. Ještě před jeho příchodem se na náměstí objevily covidové kříže, které na zem nastříkala skupina Milion chvilek pro demokracii. Během akce schytal premiér ránu vajíčkem a následně se schoval v místní cukrárně.

Premiér Andrej Babiš (ANO) a jeho kampaň v Průhonicích, které se postavily do cesty kříže na dlažbě (7. 8. 2021) | Blesk:Jakub Poláček

Babiš hodlá oslňovat i děti na táboře

Během své návštěvy Ústí nad Labem se Babiš plánuje zastavit na příměstském táboře, kde se děti učí jezdit na in-line bruslích. Informoval o tom web Hlídací pes. Rodiče dětí považují politickou kampaň na akcích pro děti za nepřijatelnou, několik z nich své ratolesti hodlá nechat doma.

Za akci se přimluvil ředitel ústeckého Domu dětí a mládeže Jan Eichler, podle kterého se o žádnou kampaň nekoná. Babišovu přítomnost podle vlastních slov nelze brát jako předvolební akci, nýbrž jako pouhou návštěvu dětského centra. „Jde mi o to se prezentovat, prodat naši práci. Rád premiérovi vysvětlím, co všechno pro děti děláme,“ řekl webu.

Brusle si podle Eichlera nasadí i sám Babiš a s dětmi se projede po areálu.

Na svém facebookovém profilu v posledních dnech sdílí premiér fotografie z autogramiád a akcí pořádaných v rámci své volební kampaně. Nejradši se zřejmě fotí s mladými fanynkami.