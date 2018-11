Brňané se navzdory sychravé plískanici a lezavé zimě proplétali mezi dvěma stovkami stánků již během odpoledne. Srkal se hlavně svařák, punče a brněnská specialita Turbomošt.

Dvě decky za 50 až 65 korun, bramborák i klobása za víc než padesát. Útok trhovců na peněženky nakupujících začal. Utratit během dvouhodinové procházky mezi stánky za čtyřčlennou rodinu tisícovku není v Brně vůbec žádný problém.

První nápor zažilo i ruské kolo, hlavní atrakce vánoc na Moravském náměstí. Během pětiminutové jízdy za stovku mnozí prokřehli, kabinky nejsou totiž zcela uzavřené. Spása ale čekala hned dole v podobě horkého pití roztodivných druhů, vůní a chutí.

„Zajímavé. Vyzkouším Kokain. V týdnu i Lásku z Paříže a Černou díru. Na Černou vdovu ani Cocota si ale asi netroufnu,“ dumala nad nabídkou horkých alkoholických koktejlů se smíchem Lidka Krejčí (24) ze Slatiny.

Ruské kolo

Ruské kolo na Moraváku je v provozu od pátku do konce adventu, tedy do 23. prosince. Točí se od 10.00 do 20.00, v případě zájmu nejdéle do 22.00. Vstupné pro jednoho člověka je 100 Kč, děti do 100 cm se svezou zdarma. Jízda trvá minimálně pět minut, kolo se zvládne během té doby otočit dvakrát.

Co za co?

* Káva, čaj 30-25 Kč,

* 2 dl svařáku 35-65 Kč

* punč 60 Kč

* grog 60-75 Kč

* medovina 75 Kč

* dětský nealkoholický punč 30-45 Kč

* Turbomošt (brněnská specialita) 50–65 Kč

* Bramborák 50 Kč (200g)

* domácí klobása 39,90 (100g)

* tlačenka 20 Kč (100g)

* frgál 85 Kč (polovina)

* lokše 99 Kč (2 ks)

* preclík 45 Kč