Jaké byly letošní největší fígle výrobců potravin, které odhalil Potravinový Sherlock Blesku? (archiv Blesku) Sdílej: V každém spotřebitelském testu najdete nejen srovnání mezi jednotlivými výrobky, ale také praktické informace na téma výživy nebo zbožíznalství, které často upozorňují na spotřebiteli zažité mýty či oblíbené fígle výrobců. Jaké rady a tipy byly letos nejzajímavější?

1. Kukuřičné lupínky: Víc soli než chipsy To poslední, na co byste se při výběru kukuřičných lupínků zaměřovali, je podíl soli. Jak ukázaly naše laboratorní výsledky, prodávané značky jsou často slanější než sáček světoznámých chipsů. Vyplatí se proto koukat na výživové údaje na obale, kde je podíl soli vždy uveden. Navíc pokud si často dopřáváte kukuřičné lupínky, měli byste se držet doporučené denní porce, která činí 30 g pro dospělého. A protože jde o hladovou potravinu (lupínky nás samy o sobě nezasytí na dlouhou dobu), je vhodné je vždy doplnit bílkovinami v podobě mléčných výrobků, které prodlužují pocit sytosti.

2. »Šunka pro děti« neexistuje Podle české vyhlášky existují tři jakostní kategorie šunky – nejvyšší jakosti, výběrová a standardní. Šunka pro děti legislativně neexistuje. Je to ale oblíbený trik výrobců. Většina testovaných šunek »pro děti« se od těch běžných kvalitních vůbec neliší a jen kvůli názvu »pro děti« za ně mnohdy zákazník zaplatí víc.

3. Salátům chybí pařížský Pařížský salát dostal svůj název po hlavní ingredienci – pařížském salámu. Ten ale najdete v prodávaných balených pařížských salátech zřídka. Do původního pařížského salátu patřily sladkokyselé okurky, cibule, hrášek a majonéza, což najdete i v dnešních pařížských salátech, i když v jiném poměru. Některé jsou více cibulové, u jiných výrobce šetří na okurkách, nebo dokonce na salámu. Jak vypadal původně? 40 % pařížského salámu, 30 % základní majonézy,18 % sladkokyselých okurek, 6 % sterilovaného hrášku, 2,5 % cibule.

4. Kvalitní cider = jen mošt K výrobě jablečného cideru stačí zkvašený jablečný mošt. Nic dalšího není potřeba. Výrobci ale mohou nápoj doslazovat, dobarvovat a místo čerstvé šťávy přidávat tu z koncentrátu. Vyhláška jim to totiž umožňuje.

5. Kolové nápoje: Denní dávka cukru na pár hltů Není žádné tajemství, že kolové nápoje jsou dost sladké. V jedné skleničce takového drinku o objemu 350 ml ale můžete vypít až 10 kostek cukru, což je bez 2 a 1/2 kostky cukru celá doporučená denní dávka pro dospělého! Takové nápoje by se proto měly pít jen příležitostně.

6. Hubené špekáčky Aby byl špekáček špekáčkem, musí obsahovat špek. Právě své pojmenování si vysloužil díky kostičkám nerovnoměrně rozloženého špeku. Správný špekáček by proto měl mít okolo 30–40 % tuku. Současné špekáčky jsou sice masovější, ale také výrazně hubenější. Podstatou špekáčku není jen maso, ale i tuk, který mu dodává chuť a šťavnatost.

7. Rozinky bez pesticidů nenajdete Najít rozinky bez jakýchkoliv zbytků (reziduí) pesticidů je takřka nemožné. Účinné látky, kterými se ovoce ošetřuje, aby se udržela jeho kvalita, se objevily u všech testovaných výrobků, ale v tak minimálních množstvích, že byla mnohdy sotva měřitelná a naštěstí pro spotřebitele v takových množstvích, která zjistila laboratoř, nepředstavují žádné významné zdravotní riziko.

8. Správná barva do minuty a 20 vteřin Máte rádi do tmava opečené tousty? Jenže co je chutné, nemusí být zdravé. Může za to rakovinotvorná látka akrylamid, která se v pečivu běžně vyskytuje a při pečení se její koncentrace zvyšuje. Dobrá zpráva je, že v plátcích testovaných celozrnných tousťáků byla koncentrace akrylamidu tak nízká, že se ani opečením v toustovači (po dobu 1 minuty a 20 vteřin) nijak závratně nezvýšila.

9. Müsli tyčinka: Zdravá svačinka? Müsli tyčinka s ovocem namočená v jogurtové polevě sice vypadá jako zdravá svačinka nebo skvělá náhrada za sladkost, ale ve skutečnosti je to opak. Obsahuje přidané cukry, nezdravé tuky a přínosné vlákniny mívá poskrovnu. Navíc poleva je jen s příchutí jogurtu. Tvoří ji na prvním místě cukr a na druhém palmový nebo palmojádrový tuk.

10. Tradičnímu poličanu odzvonilo Salám Poličan vznikl před 45 lety coby »náhražka« uheráku, který byl v té době nedostatkovým zbožím. V původní receptuře poličanu bylo 123 g vepřového a 31 gramů hovězího na 100 g salámu. V současnosti kvalitu poličanu hlídá potravinová vyhláška, která množství masa neurčuje. Musí být vyrobený z hovězího a vepřového a splňovat stanovený minimální obsah čistých svalových bílkovin (16 %, zjednodušeně libové maso) a maximální podíl tuku (50 %). Vyhláška nepřipouští použití vlákniny, masa zvířat jiných živočišných druhů, strojně odděleného masa, drůbežího strojně odděleného masa, bílkovin jiných živočišných druhů nebo rostlinných bílkovin.

11. Pochoutka není čokoláda Dobrou zprávou je, že testované figurky velikonočních zajíčků byly čokoládové. Neznamená to ale, že v obchodě nemůžete natrefit na »nečokoládu«, která vypadá jako z čokolády, ale složením se jí rozhodně nepodobá. Takový výrobek se nesmí nazývat čokoládou a na zadní straně obalu musí mít uvedeno, že se jedná např. o mléčnou nebo kakaovou pochoutku. Většinou neobsahuje kakaové máslo nebo kakaovou hmotu, které dělají čokoládu čokoládou. A cenné kakaové máslo nahrazují rostlinné tuky.

12. Toaleťáky: Rozdílná metráž Kupujete výhodná balení toaleťáků po 10 rolích a nechápete, proč některé značky mizí rychleji než jiné? Je to trik výrobců. Každý totiž na ruličku namotává různou metráž papíru. A jak ukázal náš test, rozdíl může být až 142 metrů na celé balení!

13. Kapsičky pro děti: Místo ovoce cukr a škrob Některé ovocné kapsičky pro děti nemusí obsahovat 100% podíl ovoce, ale 85 % a z přední strany obalu to nemusí být zřejmé. A co tvoří zbytek? Přidané cukry, voda a modifikovaný kukuřičný škrob. Vyplatí se proto číst složení, než takový výrobek dáte do nákupních košíků.

14. Svíčková jedině se smetanou Co má správná svíčková obsahovat? Hovězí prošpikované špekem. Omáčku z hovězího vývaru a pasírované kořenové zeleniny (mrkev, celer, petržel), která má být dochucená cukrem (karamelem), octem a hořčicí. Má být zahuštěná moukou, aby se ingredience v omáčce neoddělovaly. A na závěr se zjemňuje smetanou a dochucuje citronem. Takové klasické a jednoduché složení jsme při testování našli jen u poloviny hotovek.

15. Co má být v salátu Caesar? Některé prodávané saláty jsou předražené a navíc neobsahují ingredience, které mají v tomto »králi salátů«, jak se Caesaru přezdívá, správně být. Základní ingrediencí je římský salát (ne ledový!), dále má obsahovat parmazán, krutony a typický dresink. Ten má tvořit dijonská hořčice, worcesterská omáčka, citronová šťáva, nasekané ančovičky, strouhaný parmazán, sůl a pepř, olivový olej a lehce povařené vejce. Možná se budete divit, ale kuřecí maso do originálního salátu Caesar nepatří.

16. Grilování: Buďte pozorní a důkladní Při nákupu vybírejte marinované maso, které má co nejjednodušší složení (olej, koření a sůl jsou dostatečné). Sledujte, zda je maso v obchodě dobře chlazené. Dejte přednost výrobkům baleným ve vakuu (případně v ochranné atmosféře). Důkladně zchlazené maso byste měli mít i doma. Po rozbalení zkontrolujte, zda maso nepáchne a nemá nepřirozenou (šedozelenou barvu). A při grilování jej důkladně opečte.

17. Olivy nahradila řepka V cizrnové pomazánce, neboli hummusu, má být správně olivový olej. Často jej ale výrobci nahrazují levnějším, řepkovým olejem. Ten má sice z hlediska výživy řadu nutričních před ností, ale ve správném hummusu nemá co dělat.

18. Krevety: Studujte složení Kolik přidané vody mražené krevety obsahují, můžete poznat už podle složení. Jakmile totiž narazíte na éčka v podobě emulgátorů, stabilizátorů nebo regulátorů kyselosti začínající na kódy E3xx a E4xx, je jasné, že si jimi výrobce pomáhal, aby do krevet dostal víc vody, než samy o sobě obsahují. Dalším vodítkem je samozřejmě procentuální obsah krevet. Pokud není uveden, měl by odpovídat 100% podílu.

19. Na obsah máku s kalkulačkou Aby maková náplň buchet byla maková, musí pochopitelně obsahovat mák. Laboratorně to bohužel nejde zjistit, a tak nezbývá než věřit výrobcům. Ti sice uvádějí v sáhodlouhém složení podíl máku, ale nesmíte se nechat zmást. Jde o obsah máku v náplni. Jak tedy zjistíte, kolik ho v celé buchtě je? Jedině tím, že si to přepočítáte.

20. Konzervy pro kočky: Přesnější složení je lepší Ve všech testovaných konzervách pro kočky bylo ve složení uvedeno »maso a výrobky živočišného původu«. To sice nutně neznamená, že jde o něco špatného, ale pod takový široký pojem může výrobce »schovat« cokoliv – třeba výživově chudé složky nebo »odpady« ze živočišné výroby. Je proto lepší vyhledávat konzervy pro kočky, které mají podrobné a přesné složení.