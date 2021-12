Běžně má řetězec otevřeno od 8:00 do 21:00. Od 17. do 23. 12. však prodlužuje Makro otevírací dobu o hodinu do 22:00.

24. 12. - do 11:30

25. 12. - zavřeno

26. 12. - do 18:00

31. 12. - do 18:00

1. 1. - zavřeno