Beran

Na víkend jste tentokrát nic neplánovali. Nejste v kondici a na výlet do hor to nevypadá. I kdyby vás v rodině přemlouvali, tak to nedělejte. Jen byste uškodili svému zdraví a cestu možná nezvládli. Když už pohyb, stačí procházka anebo jízda na kole.