Rodinná hádka v plzeňské čtvrti Slovany se změnila začátkem letošního června v krvavé drama. Patrik K. (22) bodl podle obžaloby otčíma (44) do břicha a utekl. Muže zachránil rychlý zásah lékařů, útočníka policisté záhy dopadli. Mladíkovi hrozí u Krajského soudu v Plzni za pokus vraždy až 18 let v base.

Hádka se mezi oběma muži strhla kvůli penězům. „Otčím přišel z práce a křičel na mě, že to táhne všechno sám. Šel do pokoje a zakřičel na mě, že mě zabije. To mě vyděsilo, vzal jsem nůž z linky a šel za ním,“ vypovídal obžalovaný Patrik.

Další sled událostí stál staršího z obou mužů téměř život. „Dostal jsem ránu do obličele, další jsem vykryl, ohnal jsem se nožem. Píchnul jsem ho do břicha, ale jen malou silou. Když jsem nůž vytáhl, byla vidět krev,“ pokračoval obžalovaný.

Jedna rána stačila

Dalšímu útoku zabránila matka Patrika, která je partnerkou napadeného. „Máma mě zezadu chytila, už mě k otčímovi nepustila, řekla, ať zmizím,“ dodal Patrik. Z bytu utekl, nůž zahodil do řeky a toulal se městem. Po několika hodinách ho dopadli policisté.

O život napadeného zatím bojovali zdravotníci. „Svým jednáním způsobil obžalovaný poškozenému poranění stěny a dutiny břišní, poranění tenkého i tlustého střeva, poranění stěny žaludku a významnou krevní ztrátu,“ vypočetl státní zástupce.

Napadený se dodnes z útoku zotavuje. „Bodnul mě, vůbec jsem to nečekal. Ještě jsem se ho zeptal, jestli mě chce zabít, odpověděl, že jo. V kuchyni si vzal ten největší nůž. S jeho matkou pořád žiju, měl jsem ho rád jako vlastního syna. Teď už k němu nemám žádný vztah,“ popsal.

Vážné zranění

Celou situaci podle svých slov velmi těžce nesl. „Záchranka mě odvezla do nemocnice, hned mě operovali. Probudil jsem se a měl jsem vývod, protože mi poškodil tenké i tlusté střevo, začal jsem brečet, že tak ani nechci žít. Vývod mi už sice odstranili, ale dodnes mám bolesti,“ uvedl otčím.

Oba připustili, že měli konflikty, nikdy se ale podle jejich slov nevyhrotily jako onoho osudného dne. Státní zástupce navrhuje pro Patrika K. 10 let ve věznici se zvýšenou ostrahou. Soud pokračuje výslechy znalců.

