Zpráva o jejím předčasném úmrtí hluboce velmi zasáhla lidi, kteří s ní trávili pracovní dny. Vzpomínají na ni jako na skromnou a laskavou ženu, která byla vždy ochotná pomoci a na kterou se mohli spolehnout. Vysokoškolsky vzdělaná Jana pracovala jako asistentka soudce na obchodním úseku.
„S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o předčasném úmrtí naší zaměstnankyně, která po sobě zanechala dvě děti. Byla člověkem tichým a skromným, ale zároveň mimořádně laskavým, ochotným a vstřícným,“ uvedl mluvčí soudu Igor Krajdl.
Jana podle něj vynikala také svou svědomitostí, pečlivostí a velkým smyslem pro odpovědnost. „Na její pomoc, spolehlivost a poctivý přístup jsme se mohli vždy spolehnout,“ dodal mluvčí. Rodině a všem blízkým zesnulé vyjádřil jménem instituce upřímnou soustrast.
Vyšetřování neskončilo
Janu Š. hledala měsíc rodina, přátelé a desítky policistů. Minulý čtvrtek, měsíc po svém zmizení, bylo v těžko přístupném terénu na kopci nad Frýdkem-Místkem nalezeno tělo ve značeném stádiu rozkladu. „Vzhledem k tomu, že jsme nemohli tělo identifikovat na místě, byla použita kriminalistická metoda DNA. Ta potvrdila, že tělo patří pohřešované Janě Š.,“ uvedl krajský policejní ředitel Tomáš Kužel. Doba úmrtí se podle něj shoduje s dobou zmizení.
Záznamy z kamery, kterých policisté prošli na dva tisíce, zachytily pohyb Jany. „Na kamerách je vidět, že k oblasti míří sama. Šla pěšky ve tmě několik kilometrů, proto si s sebou vzala svítilnu,“ objasnili policisté. Z jejich vyšetřování vyplynulo, že žena měla vážné psychické problémy, které již delší dobu v sobě řešila.
U těla byly nalezeny i nože, které si s sebou Jana odnesla z domova. Přesto policie ještě případ neuzavřela. „Na celé věci policie bude nadále pracovat, věc jsme neodložili,“ dodal Kužel. Nařízená soudní pitva má tak potvrdit či vyvrátit sebevraždu.