Tělo ve značném stupni rozkladu bylo nalezeno poblíž skládky ve Frýdeckém lese. K určení totožnosti museli policisté využít DNA. 

Identitu ale potvrdila rodina pohřešované Jany Š. Podle nich spáchala sebevraždu, uvedl server tn.cz.

Po Janě Š. pátrala rodina, přátelé i policisté přesně měsíc. Odešla v noci z 2. na 3. září. Nezvala si doklady, mobil ani peníze. Měla však u sebe nože…

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Policisté provedli rozsáhlé pátrání na ploše zhruba 220 km2, na šest desítek policistů pročesalo beskydské vršky i přehrady Žermanice a Olešná. Prošli 15 km dlouhý úsek podél vodního koryta Ostravice, 25 km kolejišť a propátrali více než 500 hektarů volné plochy, prolezli mostní konstrukce, výpustě.

Konec pátrání je tragický. Žena, která již delší dobu řešila psychické problémy, se ke svým dětem domů už nevrátí…

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Pohřešovanou maminku Janu Š. (†38) našli mrtvou ve Frýdeckém lese.
Pohřešovanou maminku Janu Š. (†38) našli mrtvou ve Frýdeckém lese.
Autor: PČR a archiv rodiny