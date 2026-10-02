Tělo ve značném stupni rozkladu bylo nalezeno poblíž skládky ve Frýdeckém lese. K určení totožnosti museli policisté využít DNA.
Identitu ale potvrdila rodina pohřešované Jany Š. Podle nich spáchala sebevraždu, uvedl server tn.cz.
Po Janě Š. pátrala rodina, přátelé i policisté přesně měsíc. Odešla v noci z 2. na 3. září. Nezvala si doklady, mobil ani peníze. Měla však u sebe nože…
Policisté provedli rozsáhlé pátrání na ploše zhruba 220 km2, na šest desítek policistů pročesalo beskydské vršky i přehrady Žermanice a Olešná. Prošli 15 km dlouhý úsek podél vodního koryta Ostravice, 25 km kolejišť a propátrali více než 500 hektarů volné plochy, prolezli mostní konstrukce, výpustě.
Konec pátrání je tragický. Žena, která již delší dobu řešila psychické problémy, se ke svým dětem domů už nevrátí…