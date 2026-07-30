Nejhůř na tom byl řidič (21). „Utrpěl velmi vážné poranění hlavy, hrudníku, nohy a větší ztrátu krve. Do ostravské fakultní nemocnice ho přepravil vrtulník,“ uvedl mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.
Do ostravského traumacentra směřoval také mladík (18) s poraněním hlavy, hrudníku a ruky. Dalšího muže (20) a stejně starou ženu, která po nárazu skončila mimo auto, a pomoc jí poskytovali svědci, zavezla záchranka s méně závažnými zraněními do třinecké nemocnice.
Okolnosti vážné nehody v městské části Třince Oldřichovice šetří třinečtí kriminalisté. „Řidič vozidla BMW zřejmě nezvládl průjezd pravotočivou zatáčkou u penzionu, vyjel mimo komunikaci a narazit do sloupu elektrického vedení,“ doplnil mluvčí policie Jan Segsulka.
Naštvaní lidé
Jelikož nebylo možné provést dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, byl u řidiče nařízen odběr biologického materiálu. Kromě ženy museli všechny tři zraněné z auta vystříhat hasiči.
Na nehodu reagovaly stovky naštvaných lidí na sítích. Popisovaly, že auto se řítilo přes části města Tyru a Oldřichovice, což je obyčejná silnice v podhorské oblasti a už jednou mělo na mále.
„Mohli srazit cyklistu, chodce, dítě, protože v místě schází chodník nebo nabourat další auto. Absolutní šílenost v tomto úseku. Chvíli před bouračkou jsem tam stála s dětmi. Včera málem to samé auto sejmulo dvě osoby u haly Stars, když tam driftovalo jak ho*ado,“ znějí některé komentáře k nehodě.
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