Děsivá událost se odehrála v minulých dnech v Komenského sadech v Ostravě-Přívoze. Mladistvou dívku na procházce zezadu přepadl nebezpečný predátor a chytil ji do kravaty. Vše se mělo odehrát strašně rychle a dívka naštěstí celou dobu kladla aktivní odpor.
„Muž měl mít stažené kalhoty a v rukou držet pásek a víčko od konzervy. Dívka se nevzdávala a po celou dobu napadení reagovala kopáním a hlasitým voláním o pomoc,“ popsala policejní mluvčí Eva Michalíková.
Zasáhl svědek
Měla obrovské štěstí. Ve správnou dobu byl na správném místě starší muž, který včas reagoval.
„Běžel dívce na pomoc a snažil se muže od ní odtrhnout. Pachatel utekl. Potom vše oznámili na tísňovou linku. Pohotový zachránce ještě před samotným útěkem stihl pachatele natočit na mobilní telefon,“ pokračovala policistka Michalíková.
Přivolaná hlídka si prohlédla záznam na telefonu a začalo rozsáhlé pátrání v parku a okolí. Podezřelého pak policisté našli, jak se ukrývá pod stromem.
Otřesná minulost
Jak se ukázalo, policistům se dostal do rukou mimořádně nebezpečný člověk. „Jedná se o muže se závažnou násilnou trestní minulostí,“ uvedla Eva Michalíková.
Jak Blesk.cz zjistil, jde o Michala P, závislého na toluenu, který v roce 2011 v Karviné pobodal a znásilnil teprve 10letou školačku! Vyhlédl si ji ve skupině čtyř kamarádek. Tři utekly, čtvrtá bohužel nikoli. Dívka utrpěla 18 bodných ran a přežila jen se štěstím. Muž byl odsouzen na 17 let.
Co mu hrozí teď?
Nenapravený deviant po propuštění z vězení tak nyní bohužel zaútočil znovu. „Komisař 10. oddělení obecné kriminality Ostrava obvinil muže ze spáchání zvlášť závažného zločinu znásilnění ve stádiu pokusu. Hrozí mu trest odnětí svobody až na 10 let,“ upřesnila Eva Michalíková.
Policistům se ozvali rodiče v zachráněné dívky. „Chtěli bychom poděkovat muži, který naší holčičce pomohl a okamžitě na útočníka zareagoval,“ vzkázali odvážnému zachránci.
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