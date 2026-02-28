Celých 32 let byla součástí systému, který lidé vidí hlavně v těch nejhorších chvílích svého života. Přes šest tisíc výjezdů. Tisíce lidských osudů. A teď - poslední směna.

Umí to hasiči, umí to záchranáři. Když z jejich řad odchází někdo, kdo byl víc než jen kolega, neodchází potichu. Neodchází jen s podáním ruky a přáním hodně štěstí. Odchází s poctou. S rituálem. Se zvukem sirén, který tentokrát neznamená spěch, ale úctu.

Důlní neštěstí

Helena přirostla karvinským zásahovým týmům k srdci. Byla oporou v běžných dnech i ve chvílích, které se člověku vryjí pod kůži navždy. Kolegové připomínají zásah u důlního neštěstí na Důl Barbora, kde přišlo o život mnoho horníků. Okamžiky, které se neodkládají s uniformou do skříně. Ty zůstávají.

Záchranáři z Karviné se loučí se svou kolegyní Helenou, která s nimi pracovala 32 let ZZS MSK

„Její práce ale nebyla jen o smrti a bolesti. Byla i o začátcích. Během své záchranářské praxe pomohla přivést na svět zhruba patnáct dětí. Patnáct prvních nádechů. Patnáct příběhů, které začaly právě tam, kde jiní končí,“ připomněli kolegové.

Pomáhla i psychicky

Patřila také ke zdravotnickému intervenčnímu týmu. K těm, kteří po tragédiích nezachraňují těla, ale duše. V terénu pomáhala pozůstalým a blízkým zasaženým akutní stresovou reakcí. Stála u lidí, kterým se svět během jediné chvíle rozpadl. A zůstávala s nimi, dokud to šlo.

Na její poslední směnu nepřišli jen kolegové. Přišli lidé, kteří věděli, že děkují někomu výjimečnému. Heleně, která odchází do výslužby, pak naposledy zatroubily i sanitky.

Dojemné loučení s kolegyní Helenou Holcmanovou, která pracovala u záchranky 32 let.
