Děti měly společný pokojík. V říjnu 2024 se ale tehdy 15letý bratr, začal o sestru více zajímat. Nejprve ji osahával, pak ji donutil k pohlavnímu styku. Ten nezůstal bez následků.
Holčička otěhotněla, ale o události nikomu neřekla. Až když ji o prázdninách přepadly bolesti břicha, rodina ji odvezla do nemocnice. Tam se nestačili divit. Dívka porodila zdravé dítě.
„Obžalovaný prohlásil vinu, kterou soud přijal. Trest byl uložen v souladu s návrhem státního zástupce,“ uvedl pro novinky.cz předseda senátu plzeňského krajského soudu Jan Špeta.
Chlapec dostal za znásilnění a soulož mezi příbuznými tříletou podmínku a ochrannou sexuologickou léčbu. Tam bude docházet ambulantně. „Je nutné u obžalovaného sledovat psychosexuální vývoj, aby se u něj neprojevila deviace,“ osvětlil Špeta.
Sestře, která trpí posttraumatickou stresovou poruchou, musí zaplatit 300 tisíc. Rozsudek je pravomocný.
Sourozenci nepochází ze sociálně slabého prostřední, ve škole patřili k premiantům. Rodina v obci nadále bydlí, narozené miminko vyrůstá u pěstounů.
VIDEO: Advokátka Hrdá o znásilnění dětí: Případy ke zvracení!
Advokátka Hrdá o znásilnění dětí: Případy ke zvracení! Proč je hranice bezbrannosti 5 let špatně? Markéta Volfová/ Lukáš Červený
Advokátka Hrdá o znásilnění dětí: Případy ke zvracení! Proč je hranice bezbrannosti 5 let špatně? Markéta Volfová/ Lukáš Červený