Incident se odehrál v pondělí 19. ledna odpoledne. Řada aut stála na ulici Svatopluka Čecha a čekala na zelenou, aby mohla pokračovat rovně na ulici Karola Śliwky či odbočit na třídu 17. listopadu.
Na to ovšem nehodlal čekat řidič tmavé audiny za nimi. Jak je vidět na záznamu z palubní kamery jednoho ze stojících aut, pirát řadu vozů objel v protisměru a poté odbočil na červenou. Jen se štěstím někoho neohrozil nebo nezpůsobil nehodu.
Předáno policii
Autor videa, řidič Petr, nad chováním řidiče jen kroutil hlavou. „Kdyby tam šel chodec ze směru od nádraží, který měl zelenou, tak...,“ podotkl s tím, že následující den ráno záznam předal policii k prošetření.
Jeden z jeho známých navíc zjistil, že dotyčné auto navíc s největší pravděpodobností vůbec není pojištěné. „Na takové chování na silnici je třeba upozornit a tvrdě ho odsoudit,“ uzavřel.