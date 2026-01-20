Žhavým adeptem na kriminál je narkoman, který pod vlivem drog vzal hazardní jízdou život jinému řidiči. Při odbočování vlevo nedal přednost protijedoucí octavii, jejíž kabinu při střetu totálně slisoval.
Po kolizi zůstal penzista zašprajcovaný za volantem octavie a museli ho vyprostit ven hasiči. „Bohužel svým vážným zraněním podlehl. Další lehká zranění utrpěl spolujezdec ve vozidle Dodge,“ informoval policista Jan Segsulka.
Ačkoliv test na přítomnost alkoholu vyzněl u viníka smrtelné nehody negativně, přístroj odhalil v jeho těle návykové látky. „Bruntálští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti,“ uvedl Segsulka.
