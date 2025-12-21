Figura se postupně měnila, rostla a sílila. Polášek se k ní opakovaně vracel, až vytvořil její kamennou ikonickou podobu: svalnaté tělo, lví tvář, roh hojnosti a sekeru.

Nadživotní socha byla slavnostně odhalena 5. července 1931 a rychle se stala poutním místem turistů. Drsné horské počasí si však vybralo svou daň. „Například holubici mu urazil blesk,“ podotkl frýdecko-místecký historik Jaromír Polášek.

Sago baba odtajněna! Slavný sochař prozradil příběh třinecké ikony

Sochař Kurt Gebauer (83) při odhalení pamětní cedule k jeho soše Bohyně hor, symbolu Těšínska a Moravskoslezského kraje.

Náhradní je ze žuly

Jelikož původní socha chátrala a musela se stále opravovat, památkáři rozhodli o vytvoření repliky z přírodního materiálu, konkrétně ze žuly. Úkolu za téměř milion korun se ujali kameníci z Leskovce u Vsetína. Během několika měsíců vytesali z 16,5 tuny vážícího žulového kvádru její kopii.

Od 4. července 1998 tak vylepšený bůh kraluje z hřebene Radhoště v nadmořské výšce přes 1 100 metrů okolní krajině. Uvnitř sochy jsou ukryty dokumenty o jejím původu i mýtech, které boha Radegasta obklopují.

Nadšenci zachraňují vzácné sgrafito: Stěhovalo se s celou zdí!

Zeď se sgrafitem na Máchově ulici. Nadšenci ji zachránili před zbouráním, teď ji chtějí zrestaurovat.

Smyšlená pověst

Podle historika Poláška je však pohanský bůh Radegast smyšlenou figurou. „Všechno jsou to pověsti, protože z doby předkřesťanské neexistují písemné prameny,“ uvedl s tím, že od třicátých let se z podobných magických či pro někoho posvátných míst stal byznys.

Radegast ale není jen horská legenda. V 60. letech jeho jméno získal i nový pivovar v Nošovicích. O názvu rozhodli lidé – ze 3 500 návrhů zvítězil právě Radegast.

Brněnský Hačikó: Psí král Lužánek Fin se dočká sochy

Pohodový Fin neměl problém ani zapózovat ve fotoateliéru.

Co legendy vyprávějí

Socha pohanského boha Slovanů Radegasta – boha slunce, hojnosti a úrody – měří 3,2 metru a je z umělého kamene. Má být ochráncem slunce, úrody, sklizně i pohostinnosti. Podle legend se vydával mezi lidi v přestrojení, aby zkoušel jejich štědrost. Některé teorie mu však přisuzují i válečnou tvář.

Jeho kult byl pevně spjat s horou Radhošť, kde stála dřevěná modla se zlatým pancířem. Tu měli zničit soluňští věrozvěsti při šíření křesťanství. Pověsti ale tvrdí, že bůh z hor nezmizel docela – jeho socha prý dodnes odpočívá v jeskyních pod Radhoštěm spolu se skrytými poklady.

VIDEO: Jak prožívali Vánoce šlechtici poznáte na zámku v Hradci nad Moravicí.

Video
Video se připravuje ...

Jak prožívali Vánoce šlechtici poznáte na zámku v Hradci nad Moravicí. Karel Janeček

Fotogalerie
10 fotografií
Socha boha Radegasta se během století stala jedním z nejvyhledávanějších návštěvních míst v Beskydech.
Socha boha Radegasta se během století stala jedním z nejvyhledávanějších návštěvních míst v Beskydech.
Autor: Foto Blesk - Jana Gartnerová, archiv Pivovar Radegast, Pustevny