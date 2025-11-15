Před obchodním domem Prior, kde už desítky let mohutná socha stojí, odhalil sochař Gebauer novou bronzovou ceduli. Ta definitivně potvrzuje jeho autorství. Odtajnil i historii vzniku Sago baby. Díla, které se rodilo v dramatické době přelomu 80. a 90. let.
Tehdejší výtvarné komise chtěly spíš hutníka, ale po revoluci se otevřela cesta pro odvážnější symboliku. „Byl to boj, jezdil jsem na komise, byly to dlouhé debaty. Nakonec to dopadlo dobře,“ smál se dnes sochař. Odlití proběhlo v roce 1990. Třinec tak získal svou patronku hor.
Bohyně hor
Velkou zásluhu na tom odhlaení autorství a doplnění sochy o bronzovou tabulku má třinecký výtvarník Ondřej Turoň, který při náhodném listování Gebauerovým portfoliem slavnou „Sago babu“ objevil.
„Jsem rád, že se o dílo po tolika letech zvedl takový zájem,“ sdělil dojatý Gebauer. Bohyni hor, symbolu Těšínska a Moravskoslezského kraje, říkají Třinečtí Sago baba, podle její mohutné siluety.
Lidé její původ neznali, a tak se v místních hospodách a mezi mladými začalo říkat „Saga baba“, později „Sago baba“. Jde o typické třinecké počeštění slova sága jako mytologie a zlidovělou hříčku, která se ujala natolik, že přezdívku převzalo celé město.
Kurt Gebauer (84) se narodil v Hradci nad Moravicí, vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze. V roce 1990 byl jmenován docentem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, k jeho studentům patří například David Černý.
