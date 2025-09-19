„Kotva je pro Třinec silným symbolem. Nejenže odkazuje na lodní historii, ale i na naše huťaře. Zakotvit znamená vyrazit do světa, sbírat zkušenosti a pak se vrátit domů,“ uvedla primátorka Věra Palkovská.
Právě proto město spouští i akci s názvem Zakotvi v Třinci, který má mladé lidi inspirovat k návratu. Loď Třinec vyplula ze štětínské loděnice v roce 1975 jako jedna z největších československých nákladních lodí.
Bude se řezat
Dvaadvacet let vozila zboží do přístavů Evropy, Afriky i Asie, než zakotvila v Rotterdamu jako plovoucí sklad. Díky této „druhé kariéře“ unikla sešrotování. Teď je ale její příběh u konce. Nizozemská firma vybudovala nové překladiště a lodi hrozí rozřezání.
Česká lodní společnost proto spolu s Třincem a partnery zachraňuje alespoň její nejcennější části. Kotva je první z nich a je na cestě do města.
„Do Česka dorazí zhruba 40 procent lodi – část kapitánského můstku a větší část přídě. Tyto fragmenty budou uchovány v Námořním muzeu ve Veletově,“ doplnil Martin Bednář z České lodní společnosti. Přesun a sanace plavidla, dlouhého téměř 200 metrů a širokého 24,5 metru, si vyžádají náklady v řádu desítek milionů korun.
