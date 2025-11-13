„Krok byl učiněn na základě dlouhodobé žádosti Národního divadla, které upozorňovalo na to, že socha umělecky nekoresponduje s historickým a architektonickým kontextem divadla. Nutno dodat, že socha byla původně instalována pouze jako dočasná,“ uvedla mluvčí městské části Karolína Šnejdarová.

Radní o odstranění rozhodli také kvůli opakovaným projevům vandalismu, jako je zneužívání podstavce sochy jako odpadkového koše či dokonce toalety.

Umění, nebo kýč? Nová socha Šemíka v Podolí budí vášně. Někdo v ní vidí ego, někdo rozmnožování!

Šemík Happy End při instalaci na střechu domu Villa Gallery v Podolí, 4. listopadu 2025.

Hledají nové místo

Socha je nyní v depozitáři Národního divadla, kde bude dočasně uskladněna. „Městská část Praha 1 aktivně jedná o vhodném místě pro její důstojné a trvalé umístění,“ doplnila mluvčí.

Sochu vytvořila česká sochařka Anna Chromy (1940–2021). Pojmenovala ji Il Commendatore podle postavy z Mozartovy opery Don Giovanni, kterou má skulptura na počest její premiéry ve Stavovském divadle v roce 1787 připomínat.

Socha znázorňující zřasený plášť s chybějící postavou uvnitř je nazývána také Plášť svědomí či přezdívkami Smrtka nebo Nazgul podle přízraků z díla anglického spisovatele fantasy J. R. R. Tolkiena. U budovy divadla dílo stálo od roku 2000.

VIDEO: Odhalení sochy řeholnice Marie Restituty v Brně-Husovicích (květen 2025)

Video
Video se připravuje ...

Odhalení sochy řeholnice Marie Restituty v Brně-Husovicích TV Blesk Zdeněk Matyáš

Fotogalerie
3 fotografie
Socha Il Commendatore od sochařky Anny Chromy zmizela. Po 25 letech ji odstranili od Stavovského divadla v Praze.
Socha Il Commendatore od sochařky Anny Chromy zmizela. Po 25 letech ji odstranili od Stavovského divadla v Praze.
Autor: Michal Šula / MFDNES + LN / Profimedia