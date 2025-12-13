Dílo z roku 1967 se nacházelo na zdi bývalých jeslí. Jenže ty čekala demolice. Nadšenci z klubu novojičínských rodáků a spolku Aktivity Tour ji nehodlali nechat padnout. Dohodli s krajem i městem její oddělení od zbytku budovy a přestěhování asi o 10 metrů vedle.

„Pamatuju si to moc dobře. Ta zeď je starší než já. Chodil jsem tady do školky. Až před bouráním se přišlo na to, že to dílko je takovou vzácností. Je fajn, že to zachránili a dál zachraňují,“ říká místní muž, Jindřich Hurtík (51). Výtvarný počin je natolik ceněn, že se dostal i na obálku „moravského“ dílu knihy Sochy a města.

Podpoříte záchranu?

Zeď stojí na Máchově ulici podepřená zezadu lešením. Vpředu už probíhají první restaurátorské práce. Aby, dílo na zdi odolalo zubu času, bude na něm potřeba rozsáhlejších zásahů. Zachránci zdi na to vybírají peníze ve sbírce. Podpořit sbírku lze ZDE

Zeď se sgrafitem na Máchově ulici. Nadšenci ji zachránili před zbouráním, teď ji chtějí zrestaurovat.
