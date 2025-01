Hygiena varuje: V Čechách se objevil sýr způsobující nebezpečnou infekci!

Vyplývá to z informací, které v pátek na svém webu zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví. Zdraví nebezpečný sýr odhalili hygienici a pracovníci veterinární správy na základě podnětu od spotřebitele, který měl zdravotní potíže po konzumaci sýra ze šarže s datem spotřeby do 25. prosince 2024. Kontroloři pak ve frenštátském skladu distributora, firmy Tiroler Bauernstandl, už tuto šarži nenašli, takže odebrali vzorky ze šarže s datem spotřeby do 18. ledna. I ta se ukázala jako problematická. U všech odebraných vzorků byl podle ministerstva výrazně překročený limit pro obsah bakterií Listeria monocytogenes.

U nemoci listerióza, kterou tato bakterie způsobuje, je inkubační doba jeden až čtyři týdny. Při lehké formě jsou podle hygieniků příznaky podobné chřipce – malátnost, bolesti hlavy a horečka. Mohou se vyskytnout i záněty středního ucha, vedlejších obličejových dutin nebo močových cest. Při těžké formě onemocnění se může rozvinout až zánět mozku. Obzvláště rizikové je toto onemocnění pro citlivé skupiny lidí, jako jsou malé děti, těhotné ženy, senioři nebo lidé s chronickým onemocněním.