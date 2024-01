Mimořádně brutálně se pustil agresor v Ostravě-Zábřehu do muže, který ho okřikl za virvál před večerkou. Oběť zmlátil tak, že si týdny poleží v nemocnici! Policisté po neznámém bijci, který z místa utekl, pátrají.

Vše začalo dobýváním se útočníka do večerky, která údajně měla už mít zavřeno. Poblíž stáli muž se ženou, kterým se jeho chování pranic nelíbilo a taky mu to od plic řekli. Vzápětí za to ale pořádně schytali.

„Dosud neznámý pachatel fyzicky napadl muže i ženu, přičemž zranění u muže si vyžádalo hospitalizaci v nemocnici,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková. Podle zjištění Blesk.cz si muž ve špitále možná poleží několik týdnů!

Brutálnímu napadení mělo přihlížet hned několik lidí ve večerce. „Kriminalisté se obrací na možné svědky události, aby se obrátili na linku 158, případně na nejbližší policejní služebnu,“ žádá Eva Michalíková.

délka: 00:09.00 Video Video se připravuje ... Policie chce mluvit s tímto mužem, který se před útokem na dva lidi v Ostravě-Zábřehu potácel v obchodě. PČR

Policisté z kamer získali podobu muže, který se opile potácí v obchodě. Právě on je zajímá. „Jakoukoli informaci, která by mohla vést k jeho ztotožnění, volejte rovněž na tísňovou linku 158 či sdělte na policejní služebně,“ dodala policistka.