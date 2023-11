Obrovský stres zažívala Andrea Kempná (38) z Ostravy pokaždé, když měla usednout do gynekologického křesla. Místo, aby jí lékař oznamoval, jak děťátko v břiše roste, slýchala jinou větu. „Plodu přestalo bít srdce.“ „To zoufalství se ani nedá popsat,“ líčila žena.

Pak se stal zázrak a první dítě Terezku nakonec přece jen donosila. Dnes je jí už 18 let. U druhého potomka už však kouzlo nefungovalo.

Paní Andree opět lékaři opakovali dávno zapomenutou smutnou zprávu. „Říká se tomu zamklé těhotenství,“ podotkla.

Žena se „zabořila“ do odborné literatury, kde studovala možnosti umělého oplodnění, a také se naučila brát situaci tak, aby se z ní nesesypala. „Když jsem otěhotněla, zakázala jsem si strach, jak to dopadne, a nezapomněla jsem se radovat, že jsem v tom, i když to pak nevyšlo,“ vysvětlila.

Bingo hned napoprvé

Podle ní další marné pokusy přirozenou cestou zastavil věk. „V osmatřiceti jsem se začala bát, že vajíčka už nemusejí být kvalitní, a tak jsem zvolila asistovanou reprodukci. Požádala jsem si i o genetiku embryí. Z 20 vajíček bylo 10 embryí v pořádku a hned u prvního vybraného padlo bingo,“ popsala paní Andrea.

Vymodlenému děvčátku je půl roku a jmenuje se Kristýnka. Na dupačkách nosí nápis: »Vyrobeno s láskou a s menší pomocí vědy.« Po sedmi těhotenstvích se dvěma dětmi žena uvedla: „Jsem šťastná, že žiji v dnešní době.“

Problémy s neplodností má v Česku nyní 15 až 20 procent párů a vloni se u nás narodilo nejméně dětí za posledních 18 let.

Pokrok jako u aut

Je to jako porovnat auto z roku 1982 a dnes. Pořád jezdí na pneumatikách a má volant - pořád se používají vajíčka a spermie, ale zbytek je podle Štěpána Machače z České gynekologicko-porodnické společnosti úplně jinde.

Dříve se do vejcovodů nebo dělohy přenášela všechna embrya, takže se častěji stávalo, že se maminkám rodila dvojčata, trojčata. Pak se začala embrya zamrazovat a nyní se vkládá do dělohy jen jedno nejlepší.

Co nejpřirozeněji

Nyní také žena dostává embryo pět dní po ovulaci, aby si tělo myslelo, že otěhotněla přirozeně. „Pokud však v ten samý den bude mít sex, už nikdy nepoznáme, jestli se dítě narodilo z našeho embrya nebo ne,“ líčil vedoucí lékař reprodukční kliniky Reprofit Pavel Otevřel. Potíž ovšem může nastat u náhradních matek.

„Proto je upozorňujeme na to, že v té době nesmí mít pohlavní styk. Bohužel, existují případy, kdy náhradní matka odnosila nic netušíc svoje dítě a rodiče, kterým ho pak předala, na to vzápětí přišli,“ dodal Otevřel.

Nejlepší embryo vybere umělá inteligence

Lékařům začala pomáhat umělá inteligence. „Umí popsat a navrhnout optimální prostředí, ve kterém se embrya kultivují, a vybrat ta nejnadějnější, která pak přijdou na řadu jako první,“ sdělil lékař. Vzhledem k tomu, že se na kliniky obrací ženy ve stále vyšším věku, je pro ně důležitá právě rychlost úspěšného umělého oplodnění.

Lékař Pavel Otevřel přidal jako zajímavost případ ženy, která měla zamrazených sedm embryí. Pokaždé byl výsledek nula, až zbývala poslední dvě. Tak jí je lékaři vložili do dělohy naráz. „A světe div se, narodila se jí čtyřčata,“ řekl.

Oplodnění do 49 let

Poptávka po asistované reprodukci roste, protože se metodou snaží otěhotnět čím dál starší ženy. U nás je limit pro umělé oplodnění 49 let. „Problém nám dělají celebrity, které si pořizují děti okolo padesátky. Jenže v 99 procentech je mají z darovaných vajíček. Naše ženy to neví, a pak se diví, proč je v pokročilém věku odmítáme,“ doplnil Otevřel.

