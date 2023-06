Beran

Získat si na svou stranu zájem jedné osůbky nebude problém. Nehledě na to, že jste se o ní dozvěděli jen to nejlepší. Nyní vám nebrání nic v tom, abyste se o ni ucházeli. Vezměte rozum do hrsti a zůstaňte přirození. Přetvářka by se velmi rychle odhalila.