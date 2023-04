Pendolino Českých drah mířící do Prahy ve středu ráno v Suchdole nad Odrou na Novojičínsku narazilo do nářadí odloženého na trati. Souprava je lehce poškozena, cestující si přesedli na jiný spoj.

Nehoda se stala před půl osmé. „Na trati byla plánovaná výluka související s údržbou trati. Začít měla právě po průjezdu tohoto pendolina. Firma, která měla práce provádět, si na místě už připravovala nářadí. Do něj souprava najela,“ řekla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Škoda za 100 tisíc

Poškození vlaku by naštěstí nemělo být zásadní. „Souprava po vlastní ose přejede do depa v Praze, kde ji experti prohlédnou. Předpokládáme, že se v krátké době vrátí opět do provozu,“ uvedla mluvčí ČD Vanda Rajnochová. Podle odhadů se škoda na soupravě pohybuje okolo 100 tisíc korun.

ČD měly v provozu celkem sedm souprav vlaku pendolino. Po nehodě v Bohumíně na Karvinsku, kdy se jeden z těchto vlaků srazil s posunovací lokomotivou, jich dnes ráno bylo v provozu šest. Vlak poškozený v Bohumíně se opravovat nebude. Vedení ČD rozhodlo, že by to bylo příliš nákladné.