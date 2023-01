Střelec

Sobotní úplněk v Raku, který je spojený s nepříjemnou náladou, rozčilením a citovými výlevy. Po pravdě řečeno to není pro vaše znamení typické, ale berte to z té lepší stránky. Aspoň se ze všeho vybrečíte nebo vykřičíte. Ani to není občas na škodu.