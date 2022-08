Štír

Uzavřít se do sebe je to nejhorší, co můžete po nepovedeném vztahu udělat. Nedávná známost se k vám stejně nehodila, proto jste si ušetřili větší trápení. Hvězdy vám radí dát si od seznamování pohov. Nebojte se, v objetí kamarádů vám bude fajn.