Střelec

Dávejte si větší pozor na to, jak se chováte v práci. Klidně by se mohlo stát, že vám nadřízený pohrozí výpovědí. Snažte se, protože jste schopní a bystří, jenom se vám nechce! Tímto tempem si vysloužíte i okamžitý vyhazov, a to by byla škoda.