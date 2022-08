Blíženci

Milí Blíženci, vaše životní cesta je momentálně o něco složitější a určitě byste se neměli pouštět do něčeho složitého. Můžete být rádi, že je to právě takto. Mohlo by to být mnohem horší. Zůstaňte sami sebou a nebuďte na sebe až moc přísní.