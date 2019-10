Ozbrojený terorista vběhl ve středu do základní školy v ulici Boženy Němcové v Opavě! Na chodbách začal střílet ze samopalu! Děti se pod dohledem učitelů okamžitě začaly ve třídách zabarikádovávat. Všichni sice věděli, že je to „jen“ cvičení, pro některé děti to však byl tak silný zážitek, že se sesypaly a na místě se jim museli věnovat lékaři a psycholog! Akce byla příznačně nazvaná AMOK.

„Bylo to šílené, věděli jsme předem, co se bude dít, ale když začala střelba, tak to byl nářez,“ řekl jeden ze starších žáků u školy.

Na některé děti byla střelba ve škole i přesto, že věděly, co přijde, příliš. Skončily v slzách a šokované v péči zdravotníků a psychologa. Ti je museli uklidňovat.

Jedna ze školaček si také pohmoždila ruku ve zmatku při budování barikády u dveří třídy. Policisté nakonec cvičení kvůli reakcím dětí ukončili o něco dříve. „Pár dětí skončilo v rukou odborníků, proto se cvičení o něco zkrátilo, abychom je dále nestresovali,“ řekla policejní mluvčí Karolína Bělunková.

Rodiče podepsali souhlas

Rodiče o cvičení, jak zneškodnit ozbrojeného střelce ve škole a co dělat, věděli a potvrdili souhlas s účastí svých dětí písemně. Jedna z maminek, která v pátek vedla svou dceru do školy, na průběh středeční akce zpětně moc nadšeně nevzpomínala.

„Mysleli jsme s manželem, že to bude výchovné, aby děti na vlastní kůži zažily, jaké to je a hlavně jak se mají v takové situaci chovat,“ řekla maminka školačky. „Dceru to hodně zasáhlo. Doufám, že nikdy nic takového doopravdy na vlastní kůži nezažije.“

Cvičení v takové podobě ředitelka školy Ivana Lexová hájí. „Pro některé to možná byl drsný zážitek, ale dětem to přinese více než jen teorie vyprávěná nebo promítaná v hodinách,“ řekla Lexová.

Procházeli třídy

Podle ní „útočník“, psycholog a zástupce školy před cvičením procházeli třídy a děti seznámili s tím, co se bude dít. „Některé děti to nesly citlivěji, mohly proto využít péči přítomných lékařů nebo se uchýlit do jejich stanu a v klidu vstřebat zážitky,“ dodala Lexová.

„Nikdo si nepřeje, aby školu napadl nějaký terorista. Teď už ale děti i učitelé vědí, jak se mají v této situaci zachovat,“ dodala.

Následky nehrozí

Podle psycholožky Ludmily Mrkvicové mají taková cvičení smysl. „U dětí, které to zasáhlo více, bych se určitě nebála žádných trvalých následků. Důležité je, že na místě byli odborníci, kteří si věděli se situací rady,“ řekla Mrkvicová. „Viděla jsem děti, které zažily bosenský konflikt a vraždění svých příbuzných. Ty si nesou trvalé následky z takových traumat, vypadaly jako plaché laně. U cvičení, kdy děti ví, co přijde a že je to jen naoko, nic takového nehrozí.“

