„Sedmiletý kastrovaný serval utekl ze soukromého chovu. Jeho zmizení nahlásila v neděli odpoledne samotná majitelka v útulku městské policie a poskytuje plnou součinnost,“ řekl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.
Obecně platí, že se tyto kočkovité šelmy člověku spíše vyhýbají a nevnímají ho jako kořist. Mají však ostré drápy a zuby a mohou je použít k obraně.
„Na místě jsou i hasiči ze stanice Přehrada a jeden vůz z centrální stanice Lidická, odkud přijel na pomoc velitel čety s dronem,“ doplnil za jihomoravské hasiče jejich mluvčí Filip Venclovský. (jag).
VIDEO: V Praze utekl serval stepní: Trvalo čtyři dny, než šelmu odchytil.