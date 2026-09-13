„Sedmiletý kastrovaný serval utekl ze soukromého chovu. Jeho zmizení nahlásila v neděli odpoledne samotná majitelka v útulku městské policie a poskytuje plnou součinnost,“ řekl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

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Zvíře nemusí být podle něj nutně nebezpečné. „Jedná se ale o šelmu, a tak při pocitu ohrožení může zaútočit. Lidé by se k ní proto neměli přibližovat a mohou okamžitě zavolat na bezplatnou linku 156,“ pokračoval Ghanem.

Obecně platí, že se tyto kočkovité šelmy člověku spíše vyhýbají a nevnímají ho jako kořist. Mají však ostré drápy a zuby a mohou je použít k obraně.

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„Na místě jsou i hasiči ze stanice Přehrada a jeden vůz z centrální stanice Lidická, odkud přijel na pomoc velitel čety s dronem,“ doplnil za jihomoravské hasiče jejich mluvčí Filip Venclovský. (jag).

VIDEO: V Praze utekl serval stepní: Trvalo čtyři dny, než šelmu odchytil.

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V Praze utekl serval stepní: Trvalo čtyři dny, než šelmu odchytil
Zdroj: TV NOVA Official